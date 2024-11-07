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Песков: представители РФ не контактировали со штабом Трампа после выборов

Ведомости

Официальные лица РФ не контактировали со штабом победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, а почему мы должны связываться?» – ответил Песков на вопрос, созванивался ли кто-то из администрации президента РФ или Министерства иностранных дел со штабом Трампа.

Будет ли каким-то образом Россия представлена на инаугурации Трампа 20 января 2025 г., пока говорить рано, пояснил представитель Кремля.

«Мы пока вообще не знаем, кого будут приглашать туда, и так далее. Это же не к нам вопрос», – сказал Песков.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – 47,5%.

С победой Трампа уже поздравили лидеры многих стран, в том числе глава Белоруссии Александр Лукашенко. 7 ноября Песков назвал недостоверной информацию о том, что президент РФ Владимир Путин неформально поздравил политика «через знакомых».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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