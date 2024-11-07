Песков: представители РФ не контактировали со штабом Трампа после выборов
Официальные лица РФ не контактировали со штабом победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, а почему мы должны связываться?» – ответил Песков на вопрос, созванивался ли кто-то из администрации президента РФ или Министерства иностранных дел со штабом Трампа.
Будет ли каким-то образом Россия представлена на инаугурации Трампа 20 января 2025 г., пока говорить рано, пояснил представитель Кремля.
«Мы пока вообще не знаем, кого будут приглашать туда, и так далее. Это же не к нам вопрос», – сказал Песков.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовали 51% избирателей, а за его соперницу – кандидата от демократов, вице-президента Камалу Харрис – 47,5%.
С победой Трампа уже поздравили лидеры многих стран, в том числе глава Белоруссии Александр Лукашенко. 7 ноября Песков назвал недостоверной информацию о том, что президент РФ Владимир Путин неформально поздравил политика «через знакомых».