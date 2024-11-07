Песков назвал недостоверной информацию о поздравлении Трампа Путиным
Информация о неформальном поздравлении «через знакомых» президента РФ Владимира Путина победившего на президентских выборах Дональда Трампа – недостоверна. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию RTVI.
«Недостоверная [информация]», – цитирует издание пресс-секретаря.
Песков призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в конфликт против России. По словам Пескова, сильнее ухудшить отношения стран отсутствием поздравления со стороны Путина практически невозможно. Отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке, будущее будет зависеть от нового американского руководства.