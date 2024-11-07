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Песков назвал недостоверной информацию о поздравлении Трампа Путиным

Ведомости

Информация о неформальном поздравлении «через знакомых» президента РФ Владимира Путина победившего на президентских выборах Дональда Трампа – недостоверна. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил изданию RTVI.

«Недостоверная [информация]», – цитирует издание пресс-секретаря.

6 ноября Песков сообщал, что он не знает о планах Путина поздравлять кандидата от республиканцев.

Песков призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в конфликт против России. По словам Пескова, сильнее ухудшить отношения стран отсутствием поздравления со стороны Путина практически невозможно. Отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке, будущее будет зависеть от нового американского руководства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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