Песков назвал недостоверной информацию о поздравлении Трампа Путиным

Песков призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в конфликт против России. По словам Пескова, сильнее ухудшить отношения стран отсутствием поздравления со стороны Путина практически невозможно. Отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке, будущее будет зависеть от нового американского руководства.