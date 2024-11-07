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Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с повторным избранием на пост президента США.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить его [Трампа] с избранием на пост президента США», – заявил Путин, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек», – добавил российский президент.

Путин также сказал, что не против контактов с Трампом. Он отметил, что если кто-то из западных лидеров захочет возобновить прерванные контакты, «пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии».

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу Харрис – 47,5%.

7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин может переговорить с Трампом еще до его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 г. в Вашингтоне.

МИД России, комментируя победу Трампа, заявил, что Москва не питает иллюзий на этот счет и что в политике Вашингтона сохраняется антироссийская направленность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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