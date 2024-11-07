Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США
Президент России Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с повторным избранием на пост президента США.
«Пользуясь случаем, хочу поздравить его [Трампа] с избранием на пост президента США», – заявил Путин, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он мужественный человек», – добавил российский президент.
Путин также сказал, что не против контактов с Трампом. Он отметил, что если кто-то из западных лидеров захочет возобновить прерванные контакты, «пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии».
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу Харрис – 47,5%.
7 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин может переговорить с Трампом еще до его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 г. в Вашингтоне.
МИД России, комментируя победу Трампа, заявил, что Москва не питает иллюзий на этот счет и что в политике Вашингтона сохраняется антироссийская направленность.