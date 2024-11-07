Песков ответил на слова Харрис о том, что Путин «съест на обед» Трампа
Президент РФ Владимир Путин не ест людей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на слова вице-президента США Камалы Харрис, которая во время предвыборных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом сказала, что российский лидер съел бы его на обед.
Дебаты между кандидатом в президенты США от республиканцев Трампом и претендентом от демократов Харрис прошли на телеканале ABC 11 сентября по московскому времени. Говоря об Украине, соперники соревновались в том, кто был более слабым переговорщиком с Россией. В частности, Харрис обвинила Трампа в непонимании вопросов национальной безопасности и неспособности вести переговоры на равных с Путиным.
«Он [Путин] съест вас на обед», – сказала Харрис.
Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу Харрис – 47,5%.