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Песков ответил на слова Харрис о том, что Путин «съест на обед» Трампа

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не ест людей, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Так он ответил на слова вице-президента США Камалы Харрис, которая во время предвыборных дебатов с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом сказала, что российский лидер съел бы его на обед.

«Путин не ест людей», – с улыбкой ответил представитель Кремля, передает ТАСС.

Дебаты между кандидатом в президенты США от республиканцев Трампом и претендентом от демократов Харрис прошли на телеканале ABC 11 сентября по московскому времени. Говоря об Украине, соперники соревновались в том, кто был более слабым переговорщиком с Россией. В частности, Харрис обвинила Трампа в непонимании вопросов национальной безопасности и неспособности вести переговоры на равных с Путиным.

«Он [Путин] съест вас на обед», – сказала Харрис.

Трамп победил на президентских выборах в США, которые прошли 5 ноября. Он получил большинство голосов выборщиков. В национальном масштабе за него проголосовал 51% избирателей, а за его соперницу Харрис – 47,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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