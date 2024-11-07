Песков ответил на слова Харрис о том, что Путин «съест на обед» Трампа

Дебаты между кандидатом в президенты США от республиканцев Трампом и претендентом от демократов Харрис прошли на телеканале ABC 11 сентября по московскому времени. Говоря об Украине, соперники соревновались в том, кто был более слабым переговорщиком с Россией. В частности, Харрис обвинила Трампа в непонимании вопросов национальной безопасности и неспособности вести переговоры на равных с Путиным.