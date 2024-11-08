В Кремле не допускают изменение требований по Украине

25 октября Песков сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине, чтобы достичь ее целей, но при этом он готов и к переговорам. Ранее в октябре министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине.