В Кремле не допускают изменение требований по Украине
Требования России к Украине для урегулирования конфликта остаются неизменными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в ходе своего выступления на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент Владимир Путин сообщил о готовности обсуждать регулирование конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это не означает корректировки требований к самой Украине.
«Все это касается интересов безопасности нашей страны, касается русских людей, проживающих там, и поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», – сказал Песков.
25 октября Песков сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине, чтобы достичь ее целей, но при этом он готов и к переговорам. Ранее в октябре министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине.