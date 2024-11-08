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В Кремле не допускают изменение требований по Украине

Ведомости

Требования России к Украине для урегулирования конфликта остаются неизменными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в ходе своего выступления на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи президент Владимир Путин сообщил о готовности обсуждать регулирование конфликта с избранным президентом США Дональдом Трампом, но это не означает корректировки требований к самой Украине.

«Все это касается интересов безопасности нашей страны, касается русских людей, проживающих там, и поэтому ни о каких изменениях здесь речи не шло», – сказал Песков.

25 октября Песков сообщил, что Путин продолжает специальную военную операцию на Украине, чтобы достичь ее целей, но при этом он готов и к переговорам. Ранее в октябре министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Путин не желает говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем на тему посредничества в установлении мира на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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