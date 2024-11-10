Трамп не будет включать в состав своей администрации Никки Хейли и Майка Помпео
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не станет включать в состав своей будущей администрации бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли, которые работали с политиком во время его первого президентского срока. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
«Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования. Мне очень понравилось и я высоко оценил работу с ними ранее, и я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране», – заявил политик.
Politico после победы Трампа назвала имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров избранного президента. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл.
Бывшего главы ЦРУ и экс-госсекретаря Помпео Politico поместила в список кандидатов на пост главы минобороны. На эту должность, по мнению газеты, также рассматриваются Майк Уолтц, который был советником Трампа по вопросам национальной безопасности, и сенатор от штата Арканзас Том Коттон.