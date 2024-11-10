Трамп не будет включать в состав своей администрации Никки Хейли и Майка Помпео

«Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования. Мне очень понравилось и я высоко оценил работу с ними ранее, и я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране», – заявил политик.