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Трамп не будет включать в состав своей администрации Никки Хейли и Майка Помпео

Ведомости

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не станет включать в состав своей будущей администрации бывшего госсекретаря Майка Помпео и экс-постпреда страны при ООН Никки Хейли, которые работали с политиком во время его первого президентского срока. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования. Мне очень понравилось и я высоко оценил работу с ними ранее, и я хотел бы поблагодарить их за их службу нашей стране», – заявил политик.

Politico после победы Трампа назвала имена американских политиков, претендующих на должности в будущем кабинете министров избранного президента. Первым в списке претендентов на пост госсекретаря США называется бывший американский посол в Германии Ричард Гренелл. 

Бывшего главы ЦРУ и экс-госсекретаря Помпео Politico поместила в список кандидатов на пост главы минобороны. На эту должность, по мнению газеты, также рассматриваются Майк Уолтц, который был советником Трампа по вопросам национальной безопасности, и сенатор от штата Арканзас Том Коттон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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