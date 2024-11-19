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Вооруженные силы России взяли под контроль Новоселидовку в ДНР

Ведомости

Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга по проведению спецоперации.

Населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр» в результате «активных наступательных действий», говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое ДНР.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение частям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Подразделения «Востока» заняли более выгодные рубежи и позиции.

ВС РФ с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики. Они, как заявили в Минобороны, обеспечивали деятельность военно-промышленного комплекса Украины. За сутки средства противовоздушной обороны сбили пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 85 беспилотников самолетного типа.

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Начало боевых действий он объяснил защитой населения Донбасса, необходимостью денацификации и демилитаризации Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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