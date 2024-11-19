Вооруженные силы России взяли под контроль Новоселидовку в ДНР
Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны в ходе ежедневного брифинга по проведению спецоперации.
Населенный пункт взят под контроль подразделениями группировки войск «Центр» в результате «активных наступательных действий», говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, ВС России поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое ДНР.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение частям бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Подразделения «Востока» заняли более выгодные рубежи и позиции.
ВС РФ с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики. Они, как заявили в Минобороны, обеспечивали деятельность военно-промышленного комплекса Украины. За сутки средства противовоздушной обороны сбили пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 85 беспилотников самолетного типа.
24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Начало боевых действий он объяснил защитой населения Донбасса, необходимостью денацификации и демилитаризации Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.