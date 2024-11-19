Вооруженные силы России взяли под контроль Новоселидовку в ДНР

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Начало боевых действий он объяснил защитой населения Донбасса, необходимостью денацификации и демилитаризации Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.