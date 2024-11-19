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Песков: спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей

Ведомости

Спецоперация продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что спецоперация была начата против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к России.

«Сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны. Это, вместе с тем, обстоятельство ни коем образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции: она продолжается и будет завершена», – заключил Песков.

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Начало боевых действий он объяснил защитой населения Донбасса, необходимостью денацификации и демилитаризации Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

6 августа этого года ВСУ вторглись на территорию российской Курской области из украинской Сумской области. Боевые действия продолжаются более 100 дней. 16 ноября российские власти сообщили, что в результате боев пострадали 140 предприятий сельского хозяйства, жители ряда районов остаются без газоснабжения – в правительстве пообещали оказать им помощь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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