Песков: спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей
Спецоперация продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что спецоперация была начата против киевского режима, который постепенно превращался во вражеский центр по отношению к России.
«Сейчас она продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны. Это, вместе с тем, обстоятельство ни коем образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции: она продолжается и будет завершена», – заключил Песков.
24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине. Начало боевых действий он объяснил защитой населения Донбасса, необходимостью денацификации и демилитаризации Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
6 августа этого года ВСУ вторглись на территорию российской Курской области из украинской Сумской области. Боевые действия продолжаются более 100 дней. 16 ноября российские власти сообщили, что в результате боев пострадали 140 предприятий сельского хозяйства, жители ряда районов остаются без газоснабжения – в правительстве пообещали оказать им помощь.