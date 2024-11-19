ГД приняла закон об освобождении выплат кредитов для участников спецоперации
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому участники спецоперации и их жены имеют право на списание просроченных кредитов до 10 млн руб. при заключении контракта о военной службе в ВС России с 1 декабря 2024 г. Это следует из данных думской электронной базы.
В Госдуму документ был внесен в июле. Принятый в первом чтении проект корректировал закон «Об исполнительном производстве», согласно которому военные освобождались от выплаты налога в период службы.
Ко второму и третьему чтению профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции включил еще одну поправку, позволяющую списать долги по просроченным кредитам участникам спецоперации (гражданам, которых призвали на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ на срок не менее одного года). Списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство.
20 августа «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который позволит списать кредиты и долги за жилищно-коммунальные услуги участникам спецоперации в случае получения военными госнаград, гибели или увольнения со службы по возрасту, состоянию здоровья или истечению контракта.