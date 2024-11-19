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ГД приняла закон об освобождении выплат кредитов для участников спецоперации

Ведомости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому участники спецоперации и их жены имеют право на списание просроченных кредитов до 10 млн руб. при заключении контракта о военной службе в ВС России с 1 декабря 2024 г. Это следует из данных думской электронной базы.

В Госдуму документ был внесен в июле. Принятый в первом чтении проект корректировал закон «Об исполнительном производстве», согласно которому военные освобождались от выплаты налога в период службы.

Ко второму и третьему чтению профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции включил еще одну поправку, позволяющую списать долги по просроченным кредитам участникам спецоперации (гражданам, которых призвали на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ на срок не менее одного года). Списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство.

20 августа «Ведомости» писали, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который позволит списать кредиты и долги за жилищно-коммунальные услуги участникам спецоперации в случае получения военными госнаград, гибели или увольнения со службы по возрасту, состоянию здоровья или истечению контракта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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