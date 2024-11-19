ГД приняла закон об освобождении выплат кредитов для участников спецоперации

Ко второму и третьему чтению профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции включил еще одну поправку, позволяющую списать долги по просроченным кредитам участникам спецоперации (гражданам, которых призвали на военную службу по мобилизации или заключивших контракт с ВС РФ на срок не менее одного года). Списанию подлежат только те кредиты, по которым до 1 декабря 2024 г. был вынесен судебный акт о взыскании задолженности и возбуждено исполнительное производство.