ТАСС: Трамп может снять санкции с РФ при завершении конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя переходной команды Трампа.
Собеседник заявил, что это, «безусловно, является возможностью, если окажется урегулирован конфликт». По его словам новая администрация США во главе с Трампом собирается использовать «смесь кнутов и пряников» для как для Россией, так и для Украины – подход не будет однобоким.
Источник также не исключил, что Трамп попробует пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским напрямую, «минуя госдепартамент» США.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, в Москве не обольщаются насчет политики Трампа в отношении России, поскольку это было бы «политической близорукостью». 7 ноября российский президент, выступая в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США