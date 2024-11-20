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ТАСС: Трамп может снять санкции с РФ при завершении конфликта на Украине

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя переходной команды Трампа.

Собеседник заявил, что это, «безусловно, является возможностью, если окажется урегулирован конфликт». По его словам новая администрация США во главе с Трампом собирается использовать «смесь кнутов и пряников» для как для Россией, так и для Украины – подход не будет однобоким.

Источник также не исключил, что Трамп попробует пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским напрямую, «минуя госдепартамент» США.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, в Москве не обольщаются насчет политики Трампа в отношении России, поскольку это было бы «политической близорукостью». 7 ноября российский президент, выступая в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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