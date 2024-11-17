Песков призвал не обольщаться насчет политики Трампа в отношении России
В Москве не обольщаются насчет политики избранного 47-го президента США Дональда Трампа в отношении России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Сейчас у Трампа будет другая ситуация. Под контролем республиканцев сенат и конгресс. У него будут менее связаны руки. Какое будет окончательное наследство администрации демократов – мы посмотрим 20 января», – сказал он.
Песков добавил, что «обольщаться» в связи с контролем республиканцами основных институтов власти США не стоит, поскольку это было бы «политической близорукостью».
7 ноября президент России Владимир Путин, выступая в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США. 10 ноября The Washington Post писала, что Путин и Трамп якобы провели телефонный разговор.
В Кремле позднее эту информацию опровергли. Песков говорил, что каких-то конкретных планов по контактам главы государства с Трампом нет. В интервью Зарубину 17 ноября Песков заявил, что Москва посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором российского президента и Трампа.