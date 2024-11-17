Песков не стал уточнять сроки возможного разговора Путина и Трампа

7 ноября российский президент, выступая в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США. До этого пресс-секретарь президента не исключил, что у Путина может состояться разговор с Трампом.