Песков не стал уточнять сроки возможного разговора Путина и Трампа

Песков не стал уточнять сроки возможного разговора Путина и ТрампаРазговор может быть оперативно организован при необходимости
Москва посмотрит, как будет развиваться ситуация с возможным телефонным разговором российского президента Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил журналисту Павлу Зарубин пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
С момента выборов в США прошло время, а Трамп обещал до инаугурации связаться с Путиным, напомнил Зарубин. Он спросил представителя Кремля, зазорно ли кому-то из политиков позвонить друг другу.
«Мы посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет, предположить невозможно», – сказал Песков.
Сигналов и намеков на то, что какой-то разговор готовится, пока нет, но при необходимости «это может быть оперативного организовано», добавили в Кремле.
7 ноября российский президент, выступая в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США. До этого пресс-секретарь президента не исключил, что у Путина может состояться разговор с Трампом.
10 ноября The Washington Post сообщила, что стороны провели телефонный разговор, но в Кремле позднее эту информацию опровергли. Песков говорил, что каких-то конкретных планов по контактам главы государства с Трампом нет.