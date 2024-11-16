Пашинян переговорил по телефону с Трампом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.
Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии и текущей ситуации в отношениях Армении и США за последние годы. Обсуждались также вопросы, связанные с региональной повесткой дня.
13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что команда Трампа пока не запрашивала телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя публикацию издания, Песков опроверг сообщения The Washington Post о якобы состоявшемся разговоре Путина и Трампа. Он добавил, что пока каких-то конкретных планов по контактам главы государства с Трампом нет.