Пашинян переговорил по телефону с Трампом

13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что команда Трампа пока не запрашивала телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Комментируя публикацию издания, Песков опроверг сообщения The Washington Post о якобы состоявшемся разговоре Путина и Трампа. Он добавил, что пока каких-то конкретных планов по контактам главы государства с Трампом нет.