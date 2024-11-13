Песков: предложений о телефонном разговоре между Трампом и Путиным не поступало
Команда избранного президента США Дональда Трампа пока не запрашивала телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Пока не было», – кратко ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
10 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября (по США).
Комментируя публикацию издания, Песков опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа. Он добавил, что пока каких-то конкретных планов по контактам главы государства с Трампом нет.