Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа

10 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября (по США). Во время беседы избранный президент США попросил российского лидера не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе, уточнил неназванный источник издания. Одной из тем разговора стало установление мира в Европе. Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить скорейшее разрешение конфликта на Украине.