Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и ТрампаПока конкретных планов по контактам Путина с Трампом нет
Президент России Владимир Путин не проводил телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Washington Post.
«Не было разговора», – подчеркнул Песков.
10 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября (по США). Во время беседы избранный президент США попросил российского лидера не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе, уточнил неназванный источник издания. Одной из тем разговора стало установление мира в Европе. Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить скорейшее разрешение конфликта на Украине.
Пескова спросили, действительно ли был разговор и правда ли Трамп говорил, что поддержал бы мирный договор, при котором под контролем России остались бы новые регионы. Пресс-секретарь российского лидера назвал публикацию газеты наглядным примером качества информации, которая «сейчас публикуется в достаточно уважаемых изданиях». По его словам, это полностью не соответствует действительности и является ложной информацией.
Песков добавил, что пока каких-то конкретных планов по контактам Путина с Трампом нет.
7 ноября Путин, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США.