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Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа

Пока конкретных планов по контактам Путина с Трампом нет
Ведомости

Президент России Владимир Путин не проводил телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Washington Post.

«Не было разговора», – подчеркнул Песков.

10 ноября The Washington Post сообщила, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным 7 ноября (по США). Во время беседы избранный президент США попросил российского лидера не идти на эскалацию на Украине и напомнил о военном присутствии США в Европе, уточнил неназванный источник издания. Одной из тем разговора стало установление мира в Европе. Трамп также выразил заинтересованность в последующих контактах, чтобы обсудить скорейшее разрешение конфликта на Украине.

Пескова спросили, действительно ли был разговор и правда ли Трамп говорил, что поддержал бы мирный договор, при котором под контролем России остались бы новые регионы. Пресс-секретарь российского лидера назвал публикацию газеты наглядным примером качества информации, которая «сейчас публикуется в достаточно уважаемых изданиях». По его словам, это полностью не соответствует действительности и является ложной информацией.

Песков добавил, что пока каких-то конкретных планов по контактам Путина с Трампом нет.

7 ноября Путин, отвечая на вопросы участников международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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