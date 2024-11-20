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ФСБ задержала гражданина Германии после организации диверсии в России

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который приехал в Россию из Польши для организации диверсий на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России. По версии спецслужбы, задержанный причастен и к диверсии на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 г.

Его задержали при очередном въезде в Калининградскую область из Польши. В машине, на которой перемещался злоумышленник, было обнаружено 0,5 л жидкого взрывчатого вещества. Отмечается, что немец действовал по заданию от другого жителя Германии.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 1.1 ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ) УК РФ. Сейчас он находится под стражей. По данным ФСБ, мужчина 1967 года рождения, проживает в Гамбурге.

15 ноября ФБС совместно со Следственным комитетом задержали в Кировской области подростка 2008 г. р., причастного к попытке диверсии на объекте инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали по заданию украинских спецслужб.

Подросток собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали. У него нашли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и переписку с украинскими спецслужбами в Telegram.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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