ФСБ задержала гражданина Германии после организации диверсии в России

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который приехал в Россию из Польши для организации диверсий на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России. По версии спецслужбы, задержанный причастен и к диверсии на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 г.