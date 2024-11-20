ФСБ задержала гражданина Германии после организации диверсии в России
Сотрудники ФСБ задержали гражданина Германии, который приехал в Россию из Польши для организации диверсий на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России. По версии спецслужбы, задержанный причастен и к диверсии на газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 г.
Его задержали при очередном въезде в Калининградскую область из Польши. В машине, на которой перемещался злоумышленник, было обнаружено 0,5 л жидкого взрывчатого вещества. Отмечается, что немец действовал по заданию от другого жителя Германии.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 1.1 ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ) УК РФ. Сейчас он находится под стражей. По данным ФСБ, мужчина 1967 года рождения, проживает в Гамбурге.
15 ноября ФБС совместно со Следственным комитетом задержали в Кировской области подростка 2008 г. р., причастного к попытке диверсии на объекте инфраструктуры Транссибирской железнодорожной магистрали по заданию украинских спецслужб.
Подросток собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки главных путей кировского участка магистрали. У него нашли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и переписку с украинскими спецслужбами в Telegram.