Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие при ее отказе от НАТО

«Сделка может быть заключена очень тихо, и Украина внезапно станет очень сильной. [Президент Украины Владимир] Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы будем бомбить Москву», – сказал журналистам военный эксперт Николас Драммонд.