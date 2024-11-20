Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие при ее отказе от НАТО
Избранный президент США Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие при условии, если она откажется от вступления в НАТО. Об этом сообщает британское издание Daily Express.
«Сделка может быть заключена очень тихо, и Украина внезапно станет очень сильной. [Президент Украины Владимир] Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы будем бомбить Москву», – сказал журналистам военный эксперт Николас Драммонд.
По словам Драммонда, с одной стороны, передать Украине ядерное оружие может быть безрассудно, но с другой, это может «восстановить баланс мира и сил в регионе».
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.
20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Этот шаг вызвал критику со стороны организаций по контролю над вооружениями.
Разрешение американцами бить вглубь России подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.