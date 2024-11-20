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Express: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие при ее отказе от НАТО

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие при условии, если она откажется от вступления в НАТО. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

«Сделка может быть заключена очень тихо, и Украина внезапно станет очень сильной. [Президент Украины Владимир] Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы будем бомбить Москву», – сказал журналистам военный эксперт Николас Драммонд.

По словам Драммонда, с одной стороны, передать Украине ядерное оружие может быть безрассудно, но с другой, это может «восстановить баланс мира и сил в регионе».

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что действующий президент США Джо Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

20 ноября издание The Washington Post со ссылкой на двух американских чиновников писало, что Байден санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину. Этот шаг вызвал критику со стороны организаций по контролю над вооружениями.

Разрешение американцами бить вглубь России подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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