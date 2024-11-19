Боррель: ряд стран ЕС разрешили применять свое оружие для ударов вглубь РФ

Боррель: ряд стран ЕС разрешили применять свое оружие для ударов вглубь РФОднако публично об этом заявлено не было, отметил глава евродипломатии
Ряд государств – членов Европейского союза (ЕС) позволили Украине использовать их оружие для ударов вглубь российской территории, но публично об этом не заявляли, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель назвал важным решение США, позволяющее вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать свое оружие для ударов вглубь России на 300 км.
«В ЕС – это национальная прерогатива. Ряд стран ЕС уже сделали это, другие отменили ограничения, не говоря об этом, третьи промолчали», – сказал Боррель (цитата по ТАСС).
17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. 18 ноября Боррель подтвердил эту информацию, отметив, что не знает, почему решение было принято только сейчас. При этом госдепартамент США не стал подтверждать изменение политики американских властей в отношении использования поставленного Украине оружия. Пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер сообщал, что правительство ФРГ проинформировано о решении Байдена разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь российских территорий.
Французская газета Le Figaro также сообщала, что Киев мог получить разрешение на применение франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Но позднее газета удалила эту информацию.
Президент Украины Владимир Зеленский после появления соответствующих публикаций в иностранных СМИ заявлял, что разрешение на удары вглубь России не анонсируется, «ракеты сами за себя скажут».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что если решение о нанесении ударов вглубь России западным оружием действительно было сформулировано и доведено до Киева, то это «качественно новый виток напряжённости и качественно новая ситуация с точки зрения вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт».
Использование западных вооружений большой дальности для ударов по РФ будет расцениваться как прямое участие НАТО, США и европейских стран в войне против России, заявлял в сентябре президент Владимир Путин. По его словам, если это произойдет, то ввиду изменения «самой сути этого конфликта» Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз.