Боррель: ряд стран ЕС разрешили применять свое оружие для ударов вглубь РФ

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. 18 ноября Боррель подтвердил эту информацию, отметив, что не знает, почему решение было принято только сейчас. При этом госдепартамент США не стал подтверждать изменение политики американских властей в отношении использования поставленного Украине оружия. Пресс-секретарь правительства Германии Вольфганг Бюхнер сообщал, что правительство ФРГ проинформировано о решении Байдена разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь российских территорий.