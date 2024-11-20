Песков: кандидатура нового посла России в США уже выбрана
Кандидатура нового посла России в США уже выбрана, сейчас идут процедуры по ее утверждению и подготовке соответствующего указа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, назначение можно ожидать «в обозримой перспективе», но может ли оно состояться до конца года, неизвестно.
«Может и до конца года, а может и до инаугурации. Здесь никто не пытается это все подгадать под какие-то точные сроки», – пояснил представитель Кремля.
19 ноября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о том, что Москва утвердит нового посла в США до инаугурации Дональда Трампа.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г.