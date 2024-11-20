Минобороны: российские войска взяли под контроль село Ильинка в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль село Ильинка в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе проведения специальной военной операции.
Кроме того, российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах, сказано в сообщении.
Ранее в ноябре российское министерство заявляло также о взятии под контроль населенных пунктов Новоселидовка, Новоалексеевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Вознесенка, Ровнополь, Волченка, Кураховка, Вишневое, Кременная Балка, Максимовка и Антоновка в ДНР, Колесниковка и Першотравневое в Харьковской области.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает.