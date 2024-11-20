Главе турецкого Denizbank грозит до 240 лет лишения свободы

В судебных документах утверждается, что Эрзан убеждала игроков отдавать ей деньги для инвестирования, обещая нереальную прибыль, иногда получая вклады в мешках с наличными. Схема развалилась, когда выплаты стали нерегулярными. Эрзан, которую судят за мошенничество и подделку документов, признала, что собирала деньги для фонда, но сказала, что и Атеш, и Айдогду знали об этом.