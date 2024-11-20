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Главе турецкого Denizbank грозит до 240 лет лишения свободы

Ведомости

Главному исполнительному директору турецкого подразделения Emirates NBD PJSC банка ОАЭ Denizbank AS Хакану Атешу предъявлено обвинение в предполагаемой причастности к финансовой пирамиде. Об этом пишет Bloomberg.

Прокуратура Стамбула добивается для Атеша и его бывшего заместителя Мехмета Айдогду тюремного заключения сроком до 240 лет по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Утверждается, что Атеш и Айдогду знали о «незаконном фонде», которым управляла бывший менеджер филиала Сечил Эрзан и в который инвестировали известные футболисты, в том числе бывшие и нынешние игроки «Галатасарая», «Барселоны» и «Интера».

В судебных документах утверждается, что Эрзан убеждала игроков отдавать ей деньги для инвестирования, обещая нереальную прибыль, иногда получая вклады в мешках с наличными. Схема развалилась, когда выплаты стали нерегулярными. Эрзан, которую судят за мошенничество и подделку документов, признала, что собирала деньги для фонда, но сказала, что и Атеш, и Айдогду знали об этом.

В своих показаниях Эрзан заявила, что основала «Фонд Терима», названный в честь бывшего тренера «Милана», «Панатинаикоса» и «Галатасарая» Фатиха Терима, который, по ее словам, был инвестором.

В ноябре 2023 г. Denizbank заявил, что не знал о транзакциях, и первоначальное расследование, проведенное прокурором, показало, что никакого преступления совершено не было. Но несколько дней спустя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высшее руководство банка проверяется на причастность к этому делу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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