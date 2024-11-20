Главе турецкого Denizbank грозит до 240 лет лишения свободы
Главному исполнительному директору турецкого подразделения Emirates NBD PJSC банка ОАЭ Denizbank AS Хакану Атешу предъявлено обвинение в предполагаемой причастности к финансовой пирамиде. Об этом пишет Bloomberg.
Прокуратура Стамбула добивается для Атеша и его бывшего заместителя Мехмета Айдогду тюремного заключения сроком до 240 лет по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Утверждается, что Атеш и Айдогду знали о «незаконном фонде», которым управляла бывший менеджер филиала Сечил Эрзан и в который инвестировали известные футболисты, в том числе бывшие и нынешние игроки «Галатасарая», «Барселоны» и «Интера».
В судебных документах утверждается, что Эрзан убеждала игроков отдавать ей деньги для инвестирования, обещая нереальную прибыль, иногда получая вклады в мешках с наличными. Схема развалилась, когда выплаты стали нерегулярными. Эрзан, которую судят за мошенничество и подделку документов, признала, что собирала деньги для фонда, но сказала, что и Атеш, и Айдогду знали об этом.
В своих показаниях Эрзан заявила, что основала «Фонд Терима», названный в честь бывшего тренера «Милана», «Панатинаикоса» и «Галатасарая» Фатиха Терима, который, по ее словам, был инвестором.
В ноябре 2023 г. Denizbank заявил, что не знал о транзакциях, и первоначальное расследование, проведенное прокурором, показало, что никакого преступления совершено не было. Но несколько дней спустя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высшее руководство банка проверяется на причастность к этому делу.