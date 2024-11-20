Песков: Кремль в курсе попыток Украины взорвать «Турецкий поток»

В начале июня Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что Россия фиксировала попытки Украины нанести удары по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В сентябре прошлого года президент во время пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также говорил о постоянных попытках ВСУ разрушить инфраструктуру этих газопроводов. По словам Путина, беспилотные катера направляются на атаки газопроводов из черноморских портов Украины.