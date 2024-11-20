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Песков: Кремль в курсе попыток Украины взорвать «Турецкий поток»

Ведомости

В Кремле знают о попытках Украины взорвать «Турецкий поток», о них президент РФ Владимир Путин упоминал летом этого года и осенью 2023 г. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Так представитель Кремля отреагировал на публикацию Der Spiegel о провале Киевом операции по уничтожению газопровода.

«Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», – ответил Песков на просьбу уточнить, описывает ли Der Spiegel именно те попытки атаковать «Турецкий поток», о которых уже сообщал президент РФ.

20 ноября издание Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники писало, что бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который занимал пост с июля 2021 г. по февраль 2024 г., предлагал взорвать «Турецкий поток» в Черном море, но операция провалилась, и основное внимание было уделено атаке на «Северные потоки».

В начале июня Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что Россия фиксировала попытки Украины нанести удары по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В сентябре прошлого года президент во время пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также говорил о постоянных попытках ВСУ разрушить инфраструктуру этих газопроводов. По словам Путина, беспилотные катера направляются на атаки газопроводов из черноморских портов Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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