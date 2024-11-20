Песков: Кремль в курсе попыток Украины взорвать «Турецкий поток»
В Кремле знают о попытках Украины взорвать «Турецкий поток», о них президент РФ Владимир Путин упоминал летом этого года и осенью 2023 г. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС. Так представитель Кремля отреагировал на публикацию Der Spiegel о провале Киевом операции по уничтожению газопровода.
«Да. Именно об этом ранее уже говорил Путин», – ответил Песков на просьбу уточнить, описывает ли Der Spiegel именно те попытки атаковать «Турецкий поток», о которых уже сообщал президент РФ.
20 ноября издание Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники писало, что бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, который занимал пост с июля 2021 г. по февраль 2024 г., предлагал взорвать «Турецкий поток» в Черном море, но операция провалилась, и основное внимание было уделено атаке на «Северные потоки».
В начале июня Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что Россия фиксировала попытки Украины нанести удары по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В сентябре прошлого года президент во время пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также говорил о постоянных попытках ВСУ разрушить инфраструктуру этих газопроводов. По словам Путина, беспилотные катера направляются на атаки газопроводов из черноморских портов Украины.