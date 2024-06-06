Путин: Украина пыталась нанести удары по газопроводам в Черном море
Россия фиксировала попытки Украины нанести удары по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.
«Мы же охраняем и "Голубой поток", который продолжен по дну Черного моря в Турцию, <...> и "Турецкий поток" <...>. Нам приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Черного моря, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их. Во всяком случае корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам», – сказал он.
По словам президента, 7-10 дней назад украинские беспилотники пытались атаковать газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря – из нее газ подается в Турцию. Два беспилотных летательных аппарата были подавлены системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они упали рядом с данной станцией, сообщил Путин.
В сентябре прошлого года Путин во время пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также заявлял о постоянных попытках ВСУ атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» и «Голубого потока» с помощью БПЛА. По его словам, беспилотные катера направляются на атаки газопроводов из черноморских портов Украины.