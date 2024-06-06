Путин: Украина пыталась нанести удары по газопроводам в Черном море

«Мы же охраняем и "Голубой поток", который продолжен по дну Черного моря в Турцию, <...> и "Турецкий поток" <...>. Нам приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Черного моря, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их. Во всяком случае корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам», – сказал он.