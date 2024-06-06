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Путин: Украина пыталась нанести удары по газопроводам в Черном море

Ведомости

Россия фиксировала попытки Украины нанести удары по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств.

«Мы же охраняем и "Голубой поток", который продолжен по дну Черного моря в Турцию, <...> и "Турецкий поток" <...>. Нам приходится охранять оба этих газовых маршрута по дну Черного моря, потому что украинские вооруженные силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их. Во всяком случае корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам», – сказал он.

По словам президента, 7-10 дней назад украинские беспилотники пытались атаковать газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря – из нее газ подается в Турцию. Два беспилотных летательных аппарата были подавлены системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), они упали рядом с данной станцией, сообщил Путин.

В сентябре прошлого года Путин во время пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также заявлял о постоянных попытках ВСУ атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» и «Голубого потока» с помощью БПЛА. По его словам, беспилотные катера направляются на атаки газопроводов из черноморских портов Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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