Лавров: Россия узнала о попытках атак на «Турецкий поток» и «Голубой поток»
Россия получила информацию о попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Участки в Черном море, где они расположены, начали патрулировать, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов.
Лавров объяснил, что российские военные корабли пытались атаковать при патрулировании маршрута прохождения газопроводов. По его словам, украинские военные совершили попытку ударов на территории гуманитарных коридоров в Черном море. Они выпустили против военных и гражданских судов надводные и подводные аппараты, добавил министр.
«Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили им опять экспортировать зерно, мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, <...> которые <...> использовались для запуска этих аппаратов. Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки"», – сказал он (цитата по ТАСС).
4 сентября президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о постоянных попытках атаковать с помощью БПЛА «Турецкий поток» и «Голубой поток». «Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских», – сказал президент.
Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 г. Расследование все еще продолжается. В иностранных СМИ периодически появляется информация о том, что к взрывам на газопроводах может быть причастна Украина. В Кремле эту версию ставят под сомнение. К годовщине подрыва Россия запросила провести открытое заседание Совета безопасности ООН.