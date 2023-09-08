Лавров: Россия узнала о попытках атак на «Турецкий поток» и «Голубой поток»

«Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили им опять экспортировать зерно, мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, <...> которые <...> использовались для запуска этих аппаратов. Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки"», – сказал он (цитата по ТАСС).