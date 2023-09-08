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Лавров: Россия узнала о попытках атак на «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Ведомости

Россия получила информацию о попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Участки в Черном море, где они расположены, начали патрулировать, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов.

Лавров объяснил, что российские военные корабли пытались атаковать при патрулировании маршрута прохождения газопроводов. По его словам, украинские военные совершили попытку ударов на территории гуманитарных коридоров в Черном море. Они выпустили против военных и гражданских судов надводные и подводные аппараты, добавил министр.

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«Сейчас, когда все требуют, чтобы мы разрешили им опять экспортировать зерно, мы им не запрещаем, просто мы их не будем пропускать по гуманитарным коридорам, <...> которые <...> использовались для запуска этих аппаратов. Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки"», – сказал он (цитата по ТАСС).

4 сентября президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о постоянных попытках атаковать с помощью БПЛА «Турецкий поток» и «Голубой поток». «Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских», – сказал президент.

Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли 26 сентября 2022 г. Расследование все еще продолжается. В иностранных СМИ периодически появляется информация о том, что к взрывам на газопроводах может быть причастна Украина. В Кремле эту версию ставят под сомнение. К годовщине подрыва Россия запросила провести открытое заседание Совета безопасности ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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