Путин заявил о постоянных попытках атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

«Предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток" и на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских», – сказал президент России.