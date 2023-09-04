Путин заявил о постоянных попытках атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
Президент России Владимир Путин заявил о попытках атаковать с помощью БПЛА газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Предпринимаются попытки атак на "Турецкий поток" и на "Голубой поток", по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России. Наши корабли охраняют эти потоки, эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют. В том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских портов черноморских», – сказал президент России.
На пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров Путин также рассказал, что страны тесно взаимодействуют в газовой сфере. В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд куб. м газа, а за январь - август текущего года – свыше 10 млрд куб. м.
«Подчеркну: Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива», – сказал президент.
Путин добавил, что Россия также готова экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны – «туда, где в этом партнеры заинтересованы».
«Именно с этой целью предложили создать на территории Турции региональный газовый хаб. «Газпром» передал компании «Боташ» проект дорожной карты по реализации данного проекта», – добавил президент. Он отметил, что сейчас на повестке дня – учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа.
14 октября 2022 г. Эрдоган дал поручение проработать вопрос создания на территории страны международного газового хаба. Самым подходящим местом для него, по мнению Эрдогана, является Фракия: там проходят крупнейшие экспортные газопроводы, в том числе российский «Турецкий поток».
Идею создания хаба для поставок российского газа Путин высказал 12 октября 2022 г. Выступая на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022), президент отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС [из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и санкций против последнего] могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на РЭН-2022 назвал это предложение «актуальным и своевременным». По его мнению, газовый хаб мог бы располагаться на границе Турции и ЕС. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в свою очередь сказал, что это предложение «нужно обстоятельно обсудить».
13 октября Путин поделился идеей с Эрдоганом на личной встрече в Астане. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что лидер Турции позитивно отнесся к предложению.