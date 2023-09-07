Россия запросила заседание Совбеза ООН в годовщину подрыва «Северных потоков»
Россия запросила на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН, сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Мы запросили на 26 сентября – годовщину подрыва «Северных потоков» – открытое заседание СБ ООН. Будем продолжать выводить западников на чистую воду», – написал он.
В ночь на 26 сентября 2022 г. на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление, а позже были обнаружены две утечки, которые находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Затем было установлено, что трубопроводы были подорваны, уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
Расследование подрывов до сих пор не привело к результату, периодические западные СМИ публикуют заметки о том, что за этим могла стоять Украина, – в Кремле ставили такую версию под сомнение. В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие публикации скоординированным вбросом, направленным на отвлечение внимания. За подрывом трубопроводов стоит Запад, говорили в Кремле.
В конце прошлого года вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что технические возможности для ремонта «Северных потоков» существуют, но на это понадобятся деньги и время.