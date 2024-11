Bloomberg: администрация Байдена хочет списать долг Украины в $4,65 млрд

17 ноября The New York Times писала со ссылкой на источники, что Байден позволил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 20 ноября The Washington Post, ссылаясь на источники сообщила, что американский лидер санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину.