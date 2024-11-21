Bloomberg: администрация Байдена хочет списать долг Украины в $4,65 млрд
Администрация действующего президента США Джо Байдена сообщила конгрессу, что планирует списать долг Украины в размере $4,65 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо.
Списание долга, «тем самым помогая Украине одержать победу, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО», – говорится в письме госдепартамента конгрессу от 18 ноября.
Госдепартамент подтвердил передачу письма.
Этот план вызвал возражения со стороны республиканцев. Сенатор Рэнд Пол из Кентукки заявил, что он будет добиваться проведения голосования в сенате, чтобы «помешать администрации Байдена возложить ответственность за долг Украины на американский народ». Обе палаты конгресса должны одобрить резолюцию Пола, что, считает издание, маловероятно, учитывая, что демократы контролируют сенат. Байден также может наложить вето на резолюцию, если она будет принята.
17 ноября The New York Times писала со ссылкой на источники, что Байден позволил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. 20 ноября The Washington Post, ссылаясь на источники сообщила, что американский лидер санкционировал поставку противопехотных наземных мин на Украину.