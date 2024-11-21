Bloomberg: администрация Байдена хочет списать долг Украины в $4,65 млрд

Этот план вызвал возражения со стороны республиканцев. Сенатор Рэнд Пол из Кентукки заявил, что он будет добиваться проведения голосования в сенате, чтобы «помешать администрации Байдена возложить ответственность за долг Украины на американский народ». Обе палаты конгресса должны одобрить резолюцию Пола, что, считает издание, маловероятно, учитывая, что демократы контролируют сенат. Байден также может наложить вето на резолюцию, если она будет принята.