Украина предложила надавить на Байдена ради поставок ракет «Томагавк»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Егор Чернев допустил, что Киев может надавить на американскую сторону для получения разрешения на использование крылатых ракет «Томагавк» для ударов по России. Его слова приводит Politico.
По словам Чернева, украинские власти не считают, что решение о поставках ATACMS полностью изменит ситуацию. Депутат сказал, что если администрация Джо Байдена не усматривает связи между своими решениями и инаугурацией избранного президента Дональда Трампа, то Украина «думает о том, как использовать это оружие до смены администрации».
«Он [Чернев] сказал, что они могут начать оказывать давление на администрацию [администрацию президента США Джо] Байдена, чтобы она разрешила использовать крылатые ракеты «Томагавк» для нанесения ударов по российским оборонным заводам, находящимся вне досягаемости Украины», – говорится в материале.
17 ноября The New York Times со ссылкой на источники писала, что Байден разрешил Украине использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории. Разрешение подтвердили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. 19 ноября Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Украины выпустили по Брянской области шесть ракет ATACMS. 20 ноября украинская армия впервые ударила вглубь РФ британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уходящая администрация Байдена препятствует завершению украинского конфликта. По его мнению, США используют «Украину как инструмент в своих руках в своей войне с Российской Федерацией».