Украина предложила надавить на Байдена ради поставок ракет «Томагавк»

По словам Чернева, украинские власти не считают, что решение о поставках ATACMS полностью изменит ситуацию. Депутат сказал, что если администрация Джо Байдена не усматривает связи между своими решениями и инаугурацией избранного президента Дональда Трампа, то Украина «думает о том, как использовать это оружие до смены администрации».