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Песков: уходящая администрация США препятствует завершению конфликта на Украине

Ведомости

Разрешение ударов по территории России означает, что уходящая администрация президента США Джо Байдена препятствует завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По мнению Пескова, США используют «Украину как инструмент в своих руках в своей войне с Российской Федерацией». Они «подливают масло в огонь» и препятствуют «хоть какой-то динамике завершения» конфликта, заявил Песков.

При этом пресс-секретарь отказался подтверждать или опровергать использование ракет Storm Shadow на территории России, так как, по его словам, эта тема «является прерогативой наших военных, военного ведомства».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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