Песков: уходящая администрация США препятствует завершению конфликта на Украине
Разрешение ударов по территории России означает, что уходящая администрация президента США Джо Байдена препятствует завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По мнению Пескова, США используют «Украину как инструмент в своих руках в своей войне с Российской Федерацией». Они «подливают масло в огонь» и препятствуют «хоть какой-то динамике завершения» конфликта, заявил Песков.
При этом пресс-секретарь отказался подтверждать или опровергать использование ракет Storm Shadow на территории России, так как, по его словам, эта тема «является прерогативой наших военных, военного ведомства».