При ударе Израиля по кварталу в секторе Газа погибли 66 человек

Доктор Хуссам Абу Сафия, директор больницы Камаль Адван в Бейт-Лахии, сообщил, что в больницу доставили тела десятков человек после удара Израиля. По его словам, большинство из них принадлежат женщинам и детям, еще много людей погребено под завалами. Спасти их, по его словам, невозможно, потому что израильские войска осаждают северную часть Газы и не позволяют сотрудникам палестинской гражданской обороны оказывать помощь в этом районе.