При ударе Израиля по кварталу в секторе Газа погибли 66 человек
66 человек погибли и более 100 получили ранения в результате атаки Израиля на жилой квартал в районе больницы «Камаль Адван» на севере сектора Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.
Доктор Хуссам Абу Сафия, директор больницы Камаль Адван в Бейт-Лахии, сообщил, что в больницу доставили тела десятков человек после удара Израиля. По его словам, большинство из них принадлежат женщинам и детям, еще много людей погребено под завалами. Спасти их, по его словам, невозможно, потому что израильские войска осаждают северную часть Газы и не позволяют сотрудникам палестинской гражданской обороны оказывать помощь в этом районе.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 43 000 человек.