Сенат США не будет препятствовать списанию долга Украины в размере $4,65 млрд
Сенаторы США не поддержали резолюцию против списания с Украины долга в размере $4,65 млрд. Трансляция заседания проходила на C-SPAN.
За рассмотрение резолюции об отказе от списания долга проголосовало только 37 сенаторов, в то время как против выступил 61.
Отказаться от списания долга предлагал сенатор-республиканец Рэнд Пол, который и ранее выступал за сокращение помощи Украине. По его мнению, на американский народ не должна ложиться ответственность за украинский долг.
Кредит в размере $9,3 млрд выдавался Киеву в качестве экономической помощи. Администрация президента Джо Байдена предложила списать половину долга.
19 ноября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, посвященного Украине, сообщила, что Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву. Как рассказала постпред, США намерены наращивать поддержку Украины. Томас-Гринфилд уточнила, что в очередной пакет войдут средства противовоздушной обороны и бронетехника. 1 ноября стало известно, что США выделили $425 млн Украине в качестве дополнительной помощи.