Сенат США не будет препятствовать списанию долга Украины в размере $4,65 млрд

19 ноября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации, посвященного Украине, сообщила, что Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву. Как рассказала постпред, США намерены наращивать поддержку Украины. Томас-Гринфилд уточнила, что в очередной пакет войдут средства противовоздушной обороны и бронетехника. 1 ноября стало известно, что США выделили $425 млн Украине в качестве дополнительной помощи.