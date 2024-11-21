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Спецборт МЧС вывезет из Ливана 56 россиян и белорусов

Ведомости

В Москву из Бейрута направляются 56 граждан России и Белоруссии, они покинули зону конфликта на самолете Ил-76 МЧС РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Спецборт уже вылетел из Ливана в столицу России.

«Эвакуация проведена по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», – говорится в сообщении.

Ранее 21 ноября ведомственный Ил-76 доставил в Ливан 24 т продуктов питания и медикаментов. В общей сложности с начала гуманитарной миссии четыре спецборта ведомства доставили в Ливан 100 т продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

5 ноября спецборт МЧС России вывез из Ливана около 100 российских граждан.

19 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что после сентября 2024 г. из Ливана в Сирию прибыло около 540 000 беженцев. Примерно две трети из них были сирийцами, а около трети – гражданами Ливана.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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