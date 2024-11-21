Спецборт МЧС вывезет из Ливана 56 россиян и белорусов
В Москву из Бейрута направляются 56 граждан России и Белоруссии, они покинули зону конфликта на самолете Ил-76 МЧС РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Спецборт уже вылетел из Ливана в столицу России.
«Эвакуация проведена по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», – говорится в сообщении.
Ранее 21 ноября ведомственный Ил-76 доставил в Ливан 24 т продуктов питания и медикаментов. В общей сложности с начала гуманитарной миссии четыре спецборта ведомства доставили в Ливан 100 т продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.
19 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что после сентября 2024 г. из Ливана в Сирию прибыло около 540 000 беженцев. Примерно две трети из них были сирийцами, а около трети – гражданами Ливана.
23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наступательной операции «Стрелы севера» в Ливане. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.