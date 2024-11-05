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Спецборт МЧС вывезет из Ливана в Москву 100 россиян

Ведомости

Спецборт МЧС России с российскими гражданами и членами их семей, пожелавшими покинуть Ливан, вылетел из Бейрута в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, в Россию доставят около 100 человек.

5 ноября самолет Ил -76 МЧС России доставил населению Ливана предметы первой необходимости и медикаменты. 3 октября спецборт ведомства доставил в страну 33 т гуманитарной помощи, включая продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции.

1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если усилия России могут быть эффективными, она готова стать посредником между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Так он прокомментировал публикацию Newsweek. Портал писал, что Россия рассматривается в качестве потенциального посредника в сделке по прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой».

23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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