Спецборт МЧС вывезет из Ливана в Москву 100 россиян
Спецборт МЧС России с российскими гражданами и членами их семей, пожелавшими покинуть Ливан, вылетел из Бейрута в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
По его словам, в Россию доставят около 100 человек.
1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если усилия России могут быть эффективными, она готова стать посредником между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Так он прокомментировал публикацию Newsweek. Портал писал, что Россия рассматривается в качестве потенциального посредника в сделке по прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой».
23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.