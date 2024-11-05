Спецборт МЧС вывезет из Ливана в Москву 100 россиян

1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если усилия России могут быть эффективными, она готова стать посредником между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Так он прокомментировал публикацию Newsweek. Портал писал, что Россия рассматривается в качестве потенциального посредника в сделке по прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой».