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Самолет МЧС доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи

Ведомости

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 т гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Населению республики направили продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции. Гумпомощь была доставлена по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков 2 октября отметил тяжелое положение Ливана. Он указал на социально-экономический и политический кризисы в стране. Кроме того, на Ливане отражается обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое тянется с октября 2023 г. В стране находится много сирийских и палестинских беженцев. Кроме того, Израиль регулярно наносит удары по территории Ливана.

В октябре 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.

Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. В Ливане случилось несколько серий взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» возложила ответственность за атаку на Израиль. После этого ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики.

На фоне произошедшего 1 октября Иран нанес по Израилю ракетный удар. Тегеран назвал атаку местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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