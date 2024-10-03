Самолет МЧС доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи

Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков 2 октября отметил тяжелое положение Ливана. Он указал на социально-экономический и политический кризисы в стране. Кроме того, на Ливане отражается обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое тянется с октября 2023 г. В стране находится много сирийских и палестинских беженцев. Кроме того, Израиль регулярно наносит удары по территории Ливана.