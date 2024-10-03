Самолет МЧС доставил в Ливан 33 тонны гуманитарной помощи
Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 т гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Населению республики направили продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции. Гумпомощь была доставлена по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.
Посол РФ в Бейруте Александр Рудаков 2 октября отметил тяжелое положение Ливана. Он указал на социально-экономический и политический кризисы в стране. Кроме того, на Ливане отражается обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое тянется с октября 2023 г. В стране находится много сирийских и палестинских беженцев. Кроме того, Израиль регулярно наносит удары по территории Ливана.
В октябре 2023 г. боевики палестинской группировка «Хамас» напали на южные территории Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Бои продолжаются до сих пор.
Очередной виток эскалации произошел в конце сентября – начале октября этого года. В Ливане случилось несколько серий взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» возложила ответственность за атаку на Израиль. После этого ЦАХАЛ стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики.
На фоне произошедшего 1 октября Иран нанес по Израилю ракетный удар. Тегеран назвал атаку местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.