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МЧС России доставило в Ливан более 19 тонн гумпомощи

Ведомости

Спецборт МЧС России доставил в Ливан более 19 т гуманитарной помощи. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

По указанию президента России Владимира Путина и поручению главы министерства Александра Куренкова самолет Ил -76 ведомства доставил населению страны предметы первой необходимости и медикаменты.

3 октября самолет Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 т гуманитарной помощи, включая продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции.

2 ноября израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа. По данным центра чрезвычайных ситуаций при минздраве Ливана, в результате авиаударов Израиля по территории республики погиб 71 человек.

23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки «Хамаса» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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