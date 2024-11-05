МЧС России доставило в Ливан более 19 тонн гумпомощи

2 ноября израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа. По данным центра чрезвычайных ситуаций при минздраве Ливана, в результате авиаударов Израиля по территории республики погиб 71 человек.