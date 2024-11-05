МЧС России доставило в Ливан более 19 тонн гумпомощи
Спецборт МЧС России доставил в Ливан более 19 т гуманитарной помощи. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
По указанию президента России Владимира Путина и поручению главы министерства Александра Куренкова самолет Ил -76 ведомства доставил населению страны предметы первой необходимости и медикаменты.
3 октября самолет Ил-76 МЧС России доставил в Ливан 33 т гуманитарной помощи, включая продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и передвижные электростанции.
2 ноября израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа. По данным центра чрезвычайных ситуаций при минздраве Ливана, в результате авиаударов Израиля по территории республики погиб 71 человек.
23 сентября армия обороны Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Группировка в качестве поддержки «Хамаса» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.