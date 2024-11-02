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Израиль за сутки нанес удары по 120 объектам «Хезболлы» и «Хамаса»

Ведомости

Израильские силы за сутки нанесли удары более чем по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные атаковали ракетные установки, оружейные склады и другие объекты военной инфраструктуры палестинской и ливанской группировок. Израильские силы также ликвидировали двух командующих силами «Хезболлы» в прибрежном секторе. По данным армии, они отвечали за обстрел Хайфы. За последний месяц эти боевики выпустили по Израилю свыше 400 ракет.

2 ноября ЦАХАЛ зафиксировала 15 снарядов, выпущенных со стороны Ливана по территории еврейского государства. Часть ракет перехватили, остальные упали на открытой территории.

30 октября Reuters сообщило, что США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой». По данным собеседников агентства, двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно ей, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.

23 сентября армия Израиля объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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