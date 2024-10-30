Reuters: США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой»

Источники Reuters – человек, знакомый с ходом переговоров и высокопоставленный американский дипломат – утверждают, что двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно ей, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.