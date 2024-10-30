Reuters: США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой»
США работают над предложением о прекращении боевых действий между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», несмотря на то, что Израиль продолжает обстрелы Ливана, сообщают источники Reuters.
Источники Reuters – человек, знакомый с ходом переговоров и высокопоставленный американский дипломат – утверждают, что двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно ей, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.
В Белом доме заявляли, что официальные американские лица Бретт Макгерк и Амос Хохштейн посетят Израиль 31 октября, где будут обсуждать ситуацию в секторе Газа, Ливане и Иране.
Новый лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что шиитское движение согласится на прекращение огня на определенных условиях, если Израиль захочет остановить войну, однако еврейское государства до сих пор не согласилось ни на одно предложение.
27 октября сообщалось, что «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.
28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль планирует заключить мирные соглашения с арабскими странами после завершения войны против «Хамаса» и «Хезболлы».