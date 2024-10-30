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Reuters: США работают над соглашением о перемирии между Израилем и «Хезболлой»

Ведомости

США работают над предложением о прекращении боевых действий между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», несмотря на то, что Израиль продолжает обстрелы Ливана, сообщают источники Reuters.

Источники Reuters – человек, знакомый с ходом переговоров и высокопоставленный американский дипломат – утверждают, что двухмесячное перемирие будет использовано для завершения полного выполнения резолюции 1701 Совета безопасности ООН, принятой в 2006 г. Согласно ей, на юге Ливана не должно быть оружия, не находящегося под контролем государства.

В Белом доме заявляли, что официальные американские лица Бретт Макгерк и Амос Хохштейн посетят Израиль 31 октября, где будут обсуждать ситуацию в секторе Газа, Ливане и Иране.

Новый лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что шиитское движение согласится на прекращение огня на определенных условиях, если Израиль захочет остановить войну, однако еврейское государства до сих пор не согласилось ни на одно предложение.

27 октября сообщалось, что «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль планирует заключить мирные соглашения с арабскими странами после завершения войны против «Хамаса» и «Хезболлы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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