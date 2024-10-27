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LBC: «Хезболла» может согласиться на прекращение огня в конфликте с Израилем

Ведомости

Ливанское военно-политическое движение «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC International со ссылкой на дипломатический источник.

«Согласно источнику, спикер парламента [Ливана] Набих Берри проинформировал катарцев и египтян о согласии "Хезболлы" разделить фронты и принять резолюцию 1701 при условии, что это будет частью одного пакета решений», – говорится в сообщении.

В целом, как пояснил источник телеканала, последние переговоры в Катаре помогли преодолеть ряд разногласий, что позволяет говорить о наличии ограниченного прогресса в вопросе прекращения огня в секторе Газа. По его информации, стороны переговоров – Израиль и палестинское движение «Хамас» проявили желание провести обмен удерживаемыми лицами. А ситуация в Ливане в итоге стала частью переговорного процесса.

Телеканал также отмечает, что по его данным, делегация из представителей Египта и Катара проведет дополнительные переговоры с «Хамасом», в то время как высокопоставленный представитель катарского силового блока отправиться в Бейрут для обсуждения дальнейших действий с ливанскими властями.

23 сентября израильская армия объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию против «Хезболлы», также израильская сторона стала активно наносить авиаудары по ливанским городам и поселениям, включая столицу Бейрут, где мишенью часто становились жилые дома. Число погибших с ливанской стороны, согласно заявлениям местных властей, превысило 2600 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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