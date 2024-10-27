LBC: «Хезболла» может согласиться на прекращение огня в конфликте с Израилем
Ливанское военно-политическое движение «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC International со ссылкой на дипломатический источник.
«Согласно источнику, спикер парламента [Ливана] Набих Берри проинформировал катарцев и египтян о согласии "Хезболлы" разделить фронты и принять резолюцию 1701 при условии, что это будет частью одного пакета решений», – говорится в сообщении.
В целом, как пояснил источник телеканала, последние переговоры в Катаре помогли преодолеть ряд разногласий, что позволяет говорить о наличии ограниченного прогресса в вопросе прекращения огня в секторе Газа. По его информации, стороны переговоров – Израиль и палестинское движение «Хамас» проявили желание провести обмен удерживаемыми лицами. А ситуация в Ливане в итоге стала частью переговорного процесса.
Телеканал также отмечает, что по его данным, делегация из представителей Египта и Катара проведет дополнительные переговоры с «Хамасом», в то время как высокопоставленный представитель катарского силового блока отправиться в Бейрут для обсуждения дальнейших действий с ливанскими властями.
23 сентября израильская армия объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию против «Хезболлы», также израильская сторона стала активно наносить авиаудары по ливанским городам и поселениям, включая столицу Бейрут, где мишенью часто становились жилые дома. Число погибших с ливанской стороны, согласно заявлениям местных властей, превысило 2600 человек.