LBC: «Хезболла» может согласиться на прекращение огня в конфликте с Израилем

Телеканал также отмечает, что по его данным, делегация из представителей Египта и Катара проведет дополнительные переговоры с «Хамасом», в то время как высокопоставленный представитель катарского силового блока отправиться в Бейрут для обсуждения дальнейших действий с ливанскими властями.