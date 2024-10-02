МИД Ливана: накануне гибели Насралла согласился на прекращение огня с Израилем
Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла накануне своей гибели согласился на прекращение огня с Изралем. Об этом заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб в эфире американского телеканала CNN.
Абдалла Бу Хабиб отметил, что это решение было сообщено представителям США и Франции.
Насралла был убит 28 сентября в результате удара, нанесенного израильскими ВВС по штабу движения в Бейруте при помощи противобункерных бомб.
Иран в ответ на убийство Насраллы обстрелял территорию Израиля из баллистических ракет 1 октября.