МИД Ливана: накануне гибели Насралла согласился на прекращение огня с Израилем

Насралла был убит 28 сентября в результате удара, нанесенного израильскими ВВС по штабу движения в Бейруте при помощи противобункерных бомб.



Иран в ответ на убийство Насраллы обстрелял территорию Израиля из баллистических ракет 1 октября.