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Израиль хочет заключить мирные соглашения с арабскими странами после войны

Ведомости

Израиль планирует заключить мирные соглашения с арабскими странами после завершения войны против «Хамаса» и «Хезболлы», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет Reuters со ссылкой на выступление премьера в парламенте.

«На следующий день после того, как "Хамас" больше не будет контролировать Газу, а «Хезболла» больше не будет находиться на нашей северной границе, мы начнем работу над планами по стабилизации этих двух фронтов», – заявил Нетаньяху.

В 2020 г. Израиль заключил мирные соглашения при посредничестве США со следующими странами: ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.

«Эти и другие страны ясно видят, какие удары мы наносим по тем, кто нападает на нас. Они, как и мы, стремятся к стабильному, безопасному и процветающему Ближнему Востоку», – утверждает Нетаньяху.

Ранее высокопоставленный представитель «Хамас» Хусам Бадран дал понять, что движение открыто для сделки с Израилем по сектору Газа.

27 октября стало известно, что «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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