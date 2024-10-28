Израиль хочет заключить мирные соглашения с арабскими странами после войны
Израиль планирует заключить мирные соглашения с арабскими странами после завершения войны против «Хамаса» и «Хезболлы», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет Reuters со ссылкой на выступление премьера в парламенте.
«На следующий день после того, как "Хамас" больше не будет контролировать Газу, а «Хезболла» больше не будет находиться на нашей северной границе, мы начнем работу над планами по стабилизации этих двух фронтов», – заявил Нетаньяху.
В 2020 г. Израиль заключил мирные соглашения при посредничестве США со следующими странами: ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан.
«Эти и другие страны ясно видят, какие удары мы наносим по тем, кто нападает на нас. Они, как и мы, стремятся к стабильному, безопасному и процветающему Ближнему Востоку», – утверждает Нетаньяху.
Ранее высокопоставленный представитель «Хамас» Хусам Бадран дал понять, что движение открыто для сделки с Израилем по сектору Газа.
27 октября стало известно, что «Хезболла» может пойти на прекращение огня в конфликте с Израилем в рамках выполнения положений резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН №1701, если ситуация вокруг Ливана станет частью переговоров и мирных инициатив на Ближнем Востоке.