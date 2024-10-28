«Хамас» выразил готовность к соглашению о перемирии в секторе Газа
Высокопоставленный представитель «Хамас» Хусам Бадран дал понять, что движение открыто для сделки с Израилем по сектору Газа. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на его заявление.
«Наши требования ясны и известны, и соглашение может быть достигнуто при условии, если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху будет придерживаться того, что уже было согласовано», – сказал он.
Пока не ясно, является ли высказывание Бадрана реакцией на предложение Египта о двухдневном прекращении огня в секторе Газа, отмечается в публикации. До этого новостной канал Al Arabiya сообщал, что «Хамас» готов принять инициативу Египта при определенных условиях. Движение, в частности, хочет получить гарантии того, что Израиль примет предложение Египта как часть всеобъемлющей сделки.
В Дохе возобновились переговоры по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. В них принимают участие представители США, Израиля и Катара. Агентство Reuters сообщало, что Египет предложил прекращение огня на два дня в секторе Газа, чтобы обменять четырех заложников «Хамас» на нескольких палестинских заключенных. С соответствующим заявлением выступил глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Боевые действия в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировкой «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 42 000 человек.