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ЦАХАЛ заявила о 15 выпущенных со стороны Ливана по Израилю снарядах

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала 15 снарядов, выпущенных со стороны Ливана по территории еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Около пяти ракет было обнаружено после сирен, прозвучавших в районе Верхней Галилеи. После сирен в Хайфском заливе и Галилее было зафиксировано еще 10 снарядов. Некоторые ракеты перехватили, остальные упали на открытую территорию.

1 ноября Израиль нанес десятки авиаударов по Ливану, погибли 52 человека. По данным Associated Press, атака была совершена на северо-восточные сельскохозяйственные районы страны. Еще десятки человек получили ранения.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Израильские силы назвали целью инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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