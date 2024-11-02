ЦАХАЛ заявила о 15 выпущенных со стороны Ливана по Израилю снарядах
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала 15 снарядов, выпущенных со стороны Ливана по территории еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Около пяти ракет было обнаружено после сирен, прозвучавших в районе Верхней Галилеи. После сирен в Хайфском заливе и Галилее было зафиксировано еще 10 снарядов. Некоторые ракеты перехватили, остальные упали на открытую территорию.
1 ноября Израиль нанес десятки авиаударов по Ливану, погибли 52 человека. По данным Associated Press, атака была совершена на северо-восточные сельскохозяйственные районы страны. Еще десятки человек получили ранения.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Израильские силы назвали целью инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия приступила к наземной операции на юге Ливана.