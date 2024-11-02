ЦАХАЛ заявила о 15 выпущенных со стороны Ливана по Израилю снарядах

Около пяти ракет было обнаружено после сирен, прозвучавших в районе Верхней Галилеи. После сирен в Хайфском заливе и Галилее было зафиксировано еще 10 снарядов. Некоторые ракеты перехватили, остальные упали на открытую территорию.