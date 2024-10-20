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«Сила кулака не должна заменять силу убеждения»: взгляды Биньямина Нетаньяху

21 октября премьер-министру Израиля исполняется 75 лет
Ведомости
Бенджамин Эпплбаум / Министерство обороны

21 октября 1949 г. родился политик Биньямин Нетаньяху, трижды за карьеру становившийся премьер-министром Израиля. В общей сложности он руководит страной уже более 17 лет – дольше, чем любой другой израильский лидер. В честь юбилея «Ведомости» вспомнили, что Нетаньяху говорил о ситуации на Ближнем Востоке и пути к миру.

О своей миссии

«Я родился через год после создания государства. Как боец, полководец и государственный деятель я посвятил жизнь борьбе с силами, пытавшимися нас уничтожить, и стремлению заключить мир с теми, кто нас поддержал».

На автограф-сессии в Петах-Тикве, посвященной выходу мемуаров «Биби: моя история», октябрь 2022 г.

О новых угрозах

«Ненависть к евреям изменила форму, но она все еще присутствует. Если не расовое превосходство, то религиозное – в порядке вещей <…> Нерешительность просвещенных стран в отношении экстремистских режимов, которые угрожают нам и угрожают миру во всем мире, – неизменна. Единственное, что действительно изменилось, – это наша способность и наша решимость действовать, чтобы защитить себя и предотвратить новый Холокост».

Из речи на открытии постоянной выставки в концлагере Освенцим, июнь 2013 г.

О главном союзнике

«У Израиля нет лучшего друга, чем Америка. И у Америки нет лучшего друга, чем Израиль. Мы вместе защищаем демократию. Мы вместе выступаем за мир. Мы вместе боремся с терроризмом».

Из выступления в Конгрессе США, май 2011 г.

/ Ron Przysucha / State Department

О войне и мире

«Правда в том, что если бы Израиль сложил оружие, то не было бы больше Израиля. Если бы арабы сложили оружие, не было бы больше войны».

Из выступления в Кнессете, август 2006 г.

Об отношении к иранцам

«Народ Ирана – очень талантливые люди. Они наследники одной из великих мировых цивилизаций. Но в 1979 г. их захватили религиозные фанатики, которые сразу навязали им жестокую диктатуру <…> Основополагающий документ Америки обещает жизнь, свободу и стремление к счастью. Основополагающий документ Ирана обещает смерть, тиранию и стремление к джихаду».

Из выступления в Конгрессе США, март 2015 г.

О «Хамасе»

«Разница между нами в том, что мы используем противоракетную оборону для защиты наших гражданских лиц, а они используют своих гражданских лиц для защиты своих ракет».

В интервью на канале CBS, июль 2014 г.

О «Хезболле»

«Это квинтэссенция террора в современном мире. Ее щупальца охватывают все континенты <...> Пока "Хезболла" выбирает путь войны, у Израиля нет выбора».

Из выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сентябрь 2024 г.

/ Marc Israel Sellem / REUTERS

О пути к миру

«Хамас» должен быть уничтожен, Газа должна быть демилитаризована, а палестинское общество должно быть дерадикализовано. Это три предпосылки для мира между Израилем и его палестинскими соседями в секторе Газа».

Из статьи для The Wall Street Journal, декабрь 2023 г.

О главной угрозе

«Как бы ни была опасна Северная Корея, обладающая ядерным оружием, она меркнет по сравнению с Ираном. Иран с ядерным оружием на Ближнем Востоке – это будет как 50 Северных Корей».

Из выступления на Генеральной Ассамблее ООН, октябрь 2013 г.

О ядерной сделке

«Разница в том, что "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) вооружено мясницкими ножами, трофейным оружием и YouTube, в то время как Иран вскоре может быть вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами и ядерными бомбами. Мы должны всегда помнить об этом. Я повторю это еще раз: величайшая опасность, стоящая перед нашим миром, – это соединение воинствующего ислама с ядерным оружием. Победить ИГ и позволить Ирану получить ядерное оружие – значит выиграть битву, но проиграть войну».

Из выступления в Конгрессе США, март 2015 г.

Об арабских лидерах

«Еврейское государство служило этаким громоотводом, с помощью которого арабские ‎правители могли направить негодование собственных народов в удобное для них русло. Это ‎помогало отвлечь внимание арабов от вопиющей беспомощности их лидеров во всем, что ‎касается экономического развития и решения острых социальных проблем‎».

Из книги «Место под солнцем».

/ Пресс-служба Президента РФ

Об отношениях с Путиным

«Каждый знает, что человек, сидящий напротив, уважает вторую сторону настолько, чтобы говорить открыто. Для наших отношений характерно именно это – называть вещи своими именами, в очень прямой, уважительной, но не вызывающей манере».

Из интервью РБК, сентябрь 2019 г.

О поддержке Украины

«У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана <…> Есть сочувствие, есть помощь в гражданской обороне. Но я думаю, что мы должны тщательно провести черту, и люди поймут».

Из интервью The Jerusalem Post, июнь 2023 г.

О решениях ООН

«Расчленение единого и неделимого еврейского государства продолжает бросать тень на репутацию Организации Объединенных Наций. Некогда уважаемый институт стал презренным в глазах порядочных людей по всему миру. Но для палестинцев этот дом тьмы – родной. Они знают, что в этом болоте антисемитской желчи есть автоматическое большинство, которое готово демонизировать еврейское государство по любому поводу <…> За последнее десятилетие в этом зале, на Генеральной Ассамблее ООН, было принято больше резолюций против Израиля, чем против всего мира вместе взятого. Фактически, более чем в два раза больше. С 2014 г. этот орган осуждал Израиль 174 раза».

Из выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сентябрь 2024 г.

/ Lucas Jackson / REUTERS

О достижениях Израиля

«Израиль стал, по сути, глобальной технологической державой <…> Когда-то Израиль был провинцией большого мира, страной алмазов и цитрусовых. Да, в этом мы были хороши: торговали бриллиантами и апельсинами. Сегодня мы продаем совсем другие фрукты и драгоценности – цифровые. Это наши знания и достижения в промышленности и технологиях».

Из интервью РБК, сентябрь 2019 г.

О природе свободы

«Демократия – дар, возвышенное выражение человеческой свободы, тогда как политическое убийство – ужасное выражение человеческого фанатизма <…> Сила кулака никогда не должна заменять силу убеждения в демократии».

Из выступления в память Дня памяти Ицхака Рабина, ноябрь 2022 г.

О радости творчества

«Работа над книгой поглотила меня. В хороший день писательская работа заставляет перебирать идеи, логически их упорядочивать и вдыхать в них жизнь с помощью неожиданного языка. Для меня нет более приятного интеллектуального занятия».

Из автобиографии «Биби: моя история», 2022 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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