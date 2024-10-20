«Сила кулака не должна заменять силу убеждения»: взгляды Биньямина Нетаньяху

«Расчленение единого и неделимого еврейского государства продолжает бросать тень на репутацию Организации Объединенных Наций. Некогда уважаемый институт стал презренным в глазах порядочных людей по всему миру. Но для палестинцев этот дом тьмы – родной. Они знают, что в этом болоте антисемитской желчи есть автоматическое большинство, которое готово демонизировать еврейское государство по любому поводу <…> За последнее десятилетие в этом зале, на Генеральной Ассамблее ООН, было принято больше резолюций против Израиля, чем против всего мира вместе взятого. Фактически, более чем в два раза больше. С 2014 г. этот орган осуждал Израиль 174 раза».