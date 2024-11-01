В Кремле заявили о готовности РФ стать посредником между Израилем и «Хезболлой»
В случае если усилия России могут быть эффективными, она готова стать посредником между Израилем и шиитским движением «Хезболла». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, комментируя публикацию Newsweek.
«Мы поддерживаем контакты со всеми сторонами конфликта. Мы поддерживаем контакты и с израильтянами, и с иранцами, и с ливанцами, и со всеми другими соответствующими сторонами», – напомнил Песков.
31 октября портал Newsweek писал, что Россия рассматривается в качестве потенциального посредника в сделке по прекращению конфликта между Израилем и «Хезболлой». Утверждается, что Израиль попросил РФ принять участие в соответствующем соглашении.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об операции «Стрелы севера» на юге Ливана. Ее целью израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет. Движение в качестве поддержки «Хамаса» обстреливало северные районы Израиля. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на юге Ливана.