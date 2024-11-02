В минздраве Ливана сообщили о 71 погибшем при ударах Израиля за сутки
В результате авиаударов Израиля по территории Ливана за последние сутки погиб 71 человек, сообщили в центре чрезвычайных ситуаций при минздраве республики, пишет ТАСС.
По данным центра, при израильских атаках погиб 71 мирный житель, еще 169 человек пострадали. Большая часть жертв и раненых – 53 и 83 – приходится на провинцию Баальбек-Хермель на северо-востоке Ливана.
Израильские силы за сутки нанесли удары более чем по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа, сообщила ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее данным, военные атаковали ракетные установки, оружейные склады и другие объекты военной инфраструктуры палестинской и ливанской группировок. Израильские силы также ликвидировали двух командующих силами «Хезболлы» в прибрежном секторе, которые отвечали за обстрел Хайфы. Сообщалось, что за последний месяц эти боевики выпустили по Израилю свыше 400 ракет.
2 ноября ЦАХАЛ зафиксировала 15 снарядов, выпущенных со стороны Ливана по территории еврейского государства. Часть ракет перехватили, остальные упали на открытой местности.