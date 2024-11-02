В минздраве Ливана сообщили о 71 погибшем при ударах Израиля за сутки

Израильские силы за сутки нанесли удары более чем по 120 объектам шиитского движения «Хезболла» и радикальной палестинской группировки «Хамас» в Ливане и секторе Газа, сообщила ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее данным, военные атаковали ракетные установки, оружейные склады и другие объекты военной инфраструктуры палестинской и ливанской группировок. Израильские силы также ликвидировали двух командующих силами «Хезболлы» в прибрежном секторе, которые отвечали за обстрел Хайфы. Сообщалось, что за последний месяц эти боевики выпустили по Израилю свыше 400 ракет.