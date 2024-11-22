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Путин созвонился с президентом Сенегала

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Сенегал Бассиру Диомаем Фаем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле уточнили, что звонок инициировала сенегальская сторона. Собеседники выразили единодушие относительно важности усиления традиционно дружественных связей между Россией и Сенегалом в области торговли, экономики и инвестиций, включая сотрудничество в реализации совместных проектов в энергетической, транспортной и агропромышленной сфере. Особое внимание было уделено необходимости активизации деятельности российских компаний в сотрудничестве с сенегальскими партнерами.

Также лидеры обсудили нестабильную ситуацию в регионе Сахаро-Сахеля и Западной Африки, вызванную действиями террористических группировок.

Кроме того, Путин пригласил своего коллегу посетить с визитом Россию. Президент Сенегала принял это приглашение.

11 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров на первой министерской конференции форума партнерства «Россия – Африка» в Сочи сообщил, что товарооборот России и стран Африки вышел на исторический максимум – до $24,5 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, российский экспорт в Африку в 2023 г. в стоимостном выражении вырос на 43% до $21,2 млрд. Как пишет РБК со ссылкой на данные исследования Российского экспортного центра (РЭЦ), в 2021 г. 29% российского товарного экспорта заняла продукция машиностроения ($4,2 млрд), а 24% – зерновые ($3,5 млрд). Еще на $2,9 млрд поставила Россия странам континента углеводородного топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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