Путин созвонился с президентом Сенегала

11 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров на первой министерской конференции форума партнерства «Россия – Африка» в Сочи сообщил, что товарооборот России и стран Африки вышел на исторический максимум – до $24,5 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, российский экспорт в Африку в 2023 г. в стоимостном выражении вырос на 43% до $21,2 млрд. Как пишет РБК со ссылкой на данные исследования Российского экспортного центра (РЭЦ), в 2021 г. 29% российского товарного экспорта заняла продукция машиностроения ($4,2 млрд), а 24% – зерновые ($3,5 млрд). Еще на $2,9 млрд поставила Россия странам континента углеводородного топлива.