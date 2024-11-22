WSJ: Трамп рассматривает Уорша на пост главы минфина при одном условии

Уорш ранее работал в совете управляющих Федеральной резервной системы. Потенциальное соглашение обсуждалось Трампом и Уоршем 20 ноября в резиденции республиканца во Флориде в Мар-а-Лаго. По сведениям газеты, избранный президент намерен выдвинуть Уорша на должность главы минфина, а после окончания срока полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла в 2026 г. предложить перевести Уорша на его пост.