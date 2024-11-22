WSJ: Трамп рассматривает Уорша на пост главы минфина при одном условии
Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру бывшего инвестбанкира Кевина Уорша на пост министра финансов при условии, что впоследствии Уорш может стать председателем Федеральной резервной системы (ФРС, американский регулятор), сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Уорш ранее работал в совете управляющих Федеральной резервной системы. Потенциальное соглашение обсуждалось Трампом и Уоршем 20 ноября в резиденции республиканца во Флориде в Мар-а-Лаго. По сведениям газеты, избранный президент намерен выдвинуть Уорша на должность главы минфина, а после окончания срока полномочий нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла в 2026 г. предложить перевести Уорша на его пост.
Трамп также думает о назначении Скотта Бессента, известного инвестора хедж-фондов, который несколько лет преподавал в Йельском университете, на должность главы Национального экономического совета Белого дома.
19 ноября стоимость казначейских облигаций США снизилась на фоне первых сообщений о вероятном назначении Уорша на пост министра финансов США, тогда как нынешний глава ФРС Пауэлл «не дает четких сигналов» о предстоящем снижении ключевой ставки.