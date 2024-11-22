Вооруженные силы России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны в ежедневной сводке по проведению спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка», – говорится в заявлении ведомства.
За прошедшую неделю, с 16 по 22 ноября, ВС РФ нанесли массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате атак поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения БПЛА, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.