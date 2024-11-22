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Вооруженные силы России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новодмитровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны в ежедневной сводке по проведению спецоперации.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка», – говорится в заявлении ведомства.

За прошедшую неделю, с 16 по 22 ноября, ВС РФ нанесли массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате атак поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения БПЛА, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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