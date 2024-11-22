Вооруженные силы России взяли под контроль Новодмитровку в ДНР

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. Осенью 2022 г. территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область. Минобороны регулярно сообщает об ударах по позициям ВСУ. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.