Сийярто и Сорокин обсудили поставки газа после усиления санкций США

15 ноября «Ведомости» привели статистику поставок российского газа в страны ЕС за период с января по август текущего года. Ключевыми покупателями российского газа стали Франция, Венгрия и Испания. За этот период Россия поставила в Евросоюз газ на 9 млрд евро, причем трубопроводное топливо вновь стало главным в экспорте. На него пришлось 4,6 млрд евро, а на СПГ – 4,4 млрд.