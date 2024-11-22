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Сийярто и Сорокин обсудили поставки газа после усиления санкций США

Ведомости

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин встретились в Стамбуле для обсуждения поставок газа в условиях санкций США против Газпромбанка. Мероприятие состоялось на полях международного форума по энергетике.

«Вместе с Сорокиным мы рассмотрели ситуацию с поставками газа, после чего приняли решение продолжить сотрудничество ради безопасного энергоснабжения Венгрии», – написал венгерский дипломат на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

15 ноября «Ведомости» привели статистику поставок российского газа в страны ЕС за период с января по август текущего года. Ключевыми покупателями российского газа стали Франция, Венгрия и Испания. За этот период Россия поставила в Евросоюз газ на 9 млрд евро, причем трубопроводное топливо вновь стало главным в экспорте. На него пришлось 4,6 млрд евро, а на СПГ – 4,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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