Сийярто и Сорокин обсудили поставки газа после усиления санкций США
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин встретились в Стамбуле для обсуждения поставок газа в условиях санкций США против Газпромбанка. Мероприятие состоялось на полях международного форума по энергетике.
«Вместе с Сорокиным мы рассмотрели ситуацию с поставками газа, после чего приняли решение продолжить сотрудничество ради безопасного энергоснабжения Венгрии», – написал венгерский дипломат на своей странице в Facebook
15 ноября «Ведомости» привели статистику поставок российского газа в страны ЕС за период с января по август текущего года. Ключевыми покупателями российского газа стали Франция, Венгрия и Испания. За этот период Россия поставила в Евросоюз газ на 9 млрд евро, причем трубопроводное топливо вновь стало главным в экспорте. На него пришлось 4,6 млрд евро, а на СПГ – 4,4 млрд.