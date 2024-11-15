Ключевыми покупателями российского газа в ЕС стали Франция и Венгрия
Ключевыми покупателями российского газа в Евросоюзе в период с января по август 2024 г. стали Франция, Венгрия и Испания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на расчеты Евростата.
Уточняется, что за этот период Россия поставила в ЕС газа на 9 млрд евро, причем трубопроводный газ вновь стал главным в экспорте. На него пришлось 4,6 млрд евро, а на СПГ – 4,4 млрд. Франция стала основным покупателем, она увеличила импорт на 30% до 1,9 млрд евро. Венгрия опустилась на второе место, так как сократила закупки почти на треть до 1,6 млрд евро. Третье место заняла Испания с объемом импорта в 1,4 млрд евро. В число крупных покупателей топлива из РФ также вошли Италия с результатом в 1,3 млрд евро, а также Греция, которая импортировала газа на 900 млн евро.
Как свидетельствовали 14 ноября данные биржи ICE, стоимость газа в Евросоюзе (ЕС) 14 ноября впервые с конца ноября 2023 г. превысила отметку $500 за 1000 куб. м. Цена на газ в ЕС продолжает расти, даже несмотря на высокий уровень заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ). Как писали «Ведомости», еще в середине августа ЕС достиг целевого уровня заполнения ПХГ к отопительному сезону в 90% – более чем на два месяца раньше запланированного срока. К началу отопительного сезона 2024/25 гг. ЕС накопил в хранилищах 105,7 млрд куб. м газа. Такой объем запасов был достигнут 28 октября, ПХГ перед началом отопительного сезона были заполнены на 95,3%. Затем страны Евросоюза начали расходовать запасы, при этом устойчивый отбор газа начался 4 ноября («Ведомости» писали об этом 6 ноября).
Согласно расчетам, на основе данных ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), 12 ноября (последние доступные данные) в хранилищах находились 102,7 млрд куб. газа, они были заполнены на 92,6%.