Ключевыми покупателями российского газа в ЕС стали Франция и Венгрия

Как свидетельствовали 14 ноября данные биржи ICE, стоимость газа в Евросоюзе (ЕС) 14 ноября впервые с конца ноября 2023 г. превысила отметку $500 за 1000 куб. м. Цена на газ в ЕС продолжает расти, даже несмотря на высокий уровень заполнения подземных газовых хранилищ (ПХГ). Как писали «Ведомости», еще в середине августа ЕС достиг целевого уровня заполнения ПХГ к отопительному сезону в 90% – более чем на два месяца раньше запланированного срока. К началу отопительного сезона 2024/25 гг. ЕС накопил в хранилищах 105,7 млрд куб. м газа. Такой объем запасов был достигнут 28 октября, ПХГ перед началом отопительного сезона были заполнены на 95,3%. Затем страны Евросоюза начали расходовать запасы, при этом устойчивый отбор газа начался 4 ноября («Ведомости» писали об этом 6 ноября).